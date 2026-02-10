«Fais gaffe à toi», le clash entre deux joueurs du PSG et de l'OM qui ne passe pas à Marseille

Venu avec l'ambition de faire tomber le PSG au Parc des Princes, l'OM a complètement été balayé par le club de la capitale (5-0). Les joueurs de Roberto De Zerbi n'ont clairement pas existé durant cette rencontre et voilà que l'attitude de certains olympiens font quelque peu grincer des dents du côté de la Canebière.
Dimanche, Facundo Medina était plus remonté que jamais à l'idée d'affronter et de battre le PSG. En effet, avant le coup d'envoi du Classique, le défenseur central de l'OM balançait au micro de DAZN : « On s'est bien préparé. On va y aller jusqu'au bout. (...) C'est un peu une revanche. Il faut se dire que ce n'est pas terminé. Il faut rester dur et s'il faut dégager le ballon en tribunes, il faut le faire ».
Soirée cauchemardesque pour l'OM et Medina
Au final, que ce soit pour l'OM ou pour Facundo Medina, la soirée face au PSG a été un véritable cauchemar. En effet, le club phocéen a sévèrement été corrigé au Parc des Princes (5-0) et l'Argentin a lui été l'auteur d'un but contre son camp. Sur la pelouse, Medina semblait également passablement tendu. Au point même de se chauffer avec un joueur du PSG, Dro Fernandez, au cours de cette rencontre.
Un clash qui fait polémique
Cette prise de bec entre Facundo Medina et Dro Fernandez n'a d'ailleurs pas échappé à Eric Di Meco. Et voilà que le Marseillais n'a pas apprécié ce qu'il a vu du défenseur central de l'OM. Ainsi, pour Le Phocéen, il a balancé : « À un moment donné, Medina se chauffe avec le petit Dro qui vient de rentrer. Le petit a fait deux grigris et je reste persuadé que Medina est allé lui dire style : "fais gaffe à toi". Quand tu perds 5-0, tu vas aller chauffer le petit jeune en face qui a 17 ans pendant que tu t’es fait rouler dessus pendant une heure sans réagir ? ».