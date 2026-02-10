De Zerbi prépare son départ de l’OM ? Ce consultant de La chaîne L'Équipe imagine un scénario…

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Dimanche soir, l’OM a été humilié sur la pelouse du PSG (5-0), soit la plus large victoire de l'histoire du Classique de la Ligue 1. Après la rencontre, Roberto De Zerbi était encore dépité en conférence de presse, ne parvenant pas à trouver les raisons de l’inconstance de son équipe. Pour un consultant de La chaîne L'Équipe, cette déclaration peut vouloir dire deux choses…

Roberto De Zerbi semblait encore sonné après la nouvelle humiliation subie par l’OM sur la pelouse du PSG (0-5) dimanche soir, en clôture de la 21e journée de Ligue 1. « Je n'ai pas d'explication. C'est le plus grand problème du moment, confiait l’Italien concernant le manque de constance de son équipe ces dernières semaines. Avant le coup d'envoi, je ne sais toujours pas quelle équipe je vais voir. Comme après Bruges, on va devoir demander pardon... Si j'avais la solution pour trouver cette régularité, je ne m'en priverais pas. C'est la première fois de ma carrière que j'ai sous mes ordres une équipe qui fait à ce point les montagnes russes. » Et d’ajouter, pour la suite : « Ce n'est pas tant la fin de la saison, mais plutôt l'OM qui me pose problème. Quel OM jouera ? Si on a l'OM de Lens, on n'aura pas de souci à se faire. Si on a celui de Bruges ou de Paris, ce ne sera pas la même histoire ».

« Pourquoi va-t-il sur cette voie-là ? » Quel est le sens de cette déclaration de Roberto De Zerbi, reconnaissant son impuissance face à cette situation ? Pour Johan Micoud, il y a deux interprétations. « Je pense qu’il envoie des trucs comme ça pour, éventuellement, se faire virer car il sent qu’il ne peut pas faire ce qu’il a envie de faire. Je ressens ça, a estimé l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux sur le plateau de L’Équipe du Soir. Je pense que ce n’est pas fini, mais pourquoi tu dis ça ? Pourquoi va-t-il sur cette voie-là ? Je ne sais pas si c’est un jeu pour se faire virer, ou un jeu pour envoyer un scud au-dessus de lui ».