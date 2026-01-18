Dimitri Payet : Mafia et violences après l’OM, elle balance !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En avril 2025, Dimitri Payet, alors sous contrat avec Vasco de Gama, a été accusé de violences sexuelles par Larissa Ferrari, une avocate brésilienne avec qui il aurait entretenu une liaison extra-conjugale. De nouvelles révélations dans cette affaire ont récemment éclaté, la jeune femme accusant notamment le Français d’avoir eu des liens étroits avec la mafia locale.

Le cas de Dimitri Payet n’est pas prêt de s’arranger. L’ancien joueur de l’OM, qui a évolué de 2023 à 2025 à Vasco de Gama au Brésil, a été accusé en avril dernier de violences sexuelles à l’encontre de Larissa Ferrari, jeune avocate locale. Face aux enquêteurs, Payet a répliqué, affirmant qu’il s’agissait là d’une relation basée sur le sadomasochisme…

Payet gravement accusé Comme le rapporte The Sun, de nouveaux éléments de cette sordide affaire ont été révélés récemment. La jeune femme affirme ainsi que le comportement manipulateur et violent de l’ex international Français l’ont notamment poussé vers des pensées suicidaires. De plus, cette dernière affirme que Payet l’a forcé à commettre des actes sexuels dégradants face à la caméra en janvier 2025.