Crise à Marseille : L'OM fait fuiter un nouveau départ dans la presse ?

L’OM fait en ce moment face à une crise impressionnante. Le club phocéen n’arrive pas à se sortir des tensions qui ont plongé l’équipe dans une situation délicate. Roberto De Zerbi a déjà quitté le navire. Et Medhi Benatia, démissionnaire, a prévu de rester jusqu’à la fin de saison. La direction marseillaise semblerait toutefois avoir fait fuiter un nouveau départ dans la presse.

Rien ne va plus à l’OM en ce moment. Depuis son élimination en Ligue des champions après un but du gardien de Benfica Anatolyi Trubin contre le Real Madrid, le club phocéen est plongé dans une crise très sérieuse. Roberto De Zerbi en a déjà fait les frais puisqu’il a été démis de ses fonctions. Dans la foulée, Medhi Benatia avait annoncé sa démission sur ses réseaux sociaux. Mais finalement, le directeur sportif de l’OM a prévu de rester jusqu’à la fin de saison.

La crise fait des dégâts à l'OM ! D’après les informations de RMC Sport, Medhi Benatia a fait savoir qu’il avait accepté de revenir temporairement sur sa décision afin de rendre service à Frank McCourt, sans donner de certitudes quant à son avenir à l’OM au-delà de l’été prochain. Le propriétaire du club phocéen, de son côté, aurait confié lors des échanges avec les supporters à la Commanderie qu’il chercherait rapidement à nommer un président. Frank McCourt n’a cependant donné aucun nom. Le boss de l’OM pourrait ainsi avoir fait fuiter le départ de Pablo Longoria, actuel président marseillais.