«C'était un peu la honte» : Un joueur de l'OM a vécu un très mauvais moment

Malgré un effectif impressionnant, l'OM n'est pas parvenu à se sortir de la phase régulière de la Ligue des champions. C'est un vrai déchirement pour cette équipe qui espérait réaliser une grande saison. Les hommes de Roberto De Zerbi se sont inclinés lourdement face à Bruges, une défaite difficile à avaler qui a laissé un mauvais souvenir dans la tête des supporters et des joueurs.

Eliminé à l'issue d'un terrible scénario, l'OM doit maintenant concentrer ses efforts sur la fin de la saison en championnat et en Coupe de France. Le club de la cité phocéenne a bien senti la déception après cette élimination précoce en Ligue des champions. L'un des joueurs raconte.

Timothy Weah raconte le moment difficile après la défaite de l'OM Seulement 25ème de la phase régulière, l'OM a encore déçu en Ligue des champions alors que le match semblait être largement à la portée face à Bruges. Timothy Weah se souvient du retour au Vélodrome difficile. « C'était un rendez-vous avec beaucoup de respect de deux côtés. Après le match de Bruges, c'était un peu la honte pour tout le monde. Au Vélodrome, il y avait des banderoles avec des mots très forts. Dans les moments durs, il y a beaucoup de pression, mais si t'as la mentalité, tu sors de ça et c'est quelque chose de très beau. Et je pense qu'on commence à comprendre ce que c'est d'être joueur de l'OM. Cela a remis les choses dans le bon sens » explique-t-il à Téléfoot.