«Un très, très, très bon joueur» à l'OM : Cet ancien joueur du PSG l'a compris en «un coup d’œil»

Ces dernières années, l'OM n'a pas hésité à se montrer très actif sur le mercato pour former le meilleur effectif possible. Le club de la cité phocéenne a réalisé une belle saison l'an dernier pour finir 2ème de Ligue 1 et se lancer en Ligue des champions. Une recrue a notamment fait sensation en faisant son arrivée à l'été 2024.
Alors que le PSG et l'OM s'affrontent ce dimanche en Ligue 1, le match pourrait être bien animé. Certains joueurs pourraient s'illustrer sur la pelouse du Parc des Princes et notamment à l'OM. Marseille avait remporté le premier match de championnat cette saison et était passé proche de la victoire lors du Trophée des champions le mois dernier.
L'OM a mis la main sur un « très bon joueur »
Chassé d'Angleterre, Mason Greenwood a signé à l'OM en 2024 et ravit les supporters depuis. L'attaquant anglais s'est vite imposé comme l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1. Laurent Fournier, ancien joueur du PSG et de l'OM, l'a remarqué tout de suite. « Très vite, j’ai été agréablement surpris. En un coup d’œil, on voit que c’est un très, très, très bon joueur. Il a ce truc qui différencie les bons des grands, cette force pour se créer à tout moment, et seul, des occasions. Cela aurait été bien qu’il flambe davantage en Ligue des champions, c’est la petite tache sur son parcours » assure-t-il à La Provence.
Mason Greenwood meilleur joueur de Ligue 1 ?
Plutôt en belle forme ces dernières semaines, Mason Greenwood s'impose un peu plus comme l'une des références principales en Ligue 1 cette année. L'attaquant anglais était à égalité avec Ousmane Dembélé au classement des meilleurs buteurs la saison dernière et il est en tête cette année. « Mais s’il continue comme cela, il sera le top de la Ligue 1 cette saison. C’est difficile de lui trouver des concurrents, vu qu’au PSG les candidats naturels ont connu des blessures. Thauvin avait fait un excellent début de saison, aussi. Mais Greenwood est le plus constant. Le retour d’Amine Gouiri lui a fait énormément de bien. Leur complémentarité est excellente. Ce sont aussi les autres qui bonifient Greenwood » poursuit Laurent Fournier.