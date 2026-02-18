«Ce serait un honneur» : Un entraîneur rêve de l'OM (et ce n'est pas celui auquel vous pensez)

Axel Cornic

Fragilisé par l’élimination en Ligue des Champions ainsi qu’une humiliation face au Paris Saint-Germain (5-0), Roberto De Zerbi a quitté l’Olympique de Marseille, qui doit désormais lui trouver un successeur. Ça devrait être Habib Beye, favori de Medhi Benatia, mais ce poste semble faire rêver des nombreux entraineurs...

Un an et demi après sa signature, Roberto De Zerbi a quitté son poste. L’Italien ne semblait plus avoir les clés pour relancer l’OM, qui doit désormais se trouver un nouvel entraineur. Et le temps presse, puisque des échéances importantes arrivent très vite, comme le quart de finale de Coupe de France du 4 mars prochain, face au TFC !

Vente OM : La promesse de Frank McCourt en privé https://t.co/kpbuyR9EB4 — le10sport (@le10sport) February 17, 2026

Habib Beye arrive, mais... A en croire les dernières indiscrétions, c’est Habib Beye qui devrait succéder à De Zerbi sur le banc de l’OM. Son arrivée semble toutefois être retardée par le litige qui l’oppose encore à son ancien club du Stade Rennais, qui a décidé de l’écarter le 9 février dernier. D’après les informations de L’Equipe, le technicien de 48 ans et le club breton n’auraient pas trouvé une conciliation lors de leur rencontre de ce mardi, ce qui retarde son éventuelle arrivée à Marseille.