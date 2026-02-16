«Ça a failli dégénérer» à l'OM : «Il passe son temps à défoncer ses propres joueurs»

Axel Cornic

La crise fait rage à l’Olympique de Marseille, qui vient de perdre coup sur coup son entraineur et son directeur sportif en seulement quelques jours. Le départ de Medhi Benatia devrait notamment avoir quelques conséquences en interne et cela pourrait être le cas pour l’un de ses proches collaborateurs, qui est loin de faire l’unanimité au sein du club.

Au cours de l’été 2024, un tout nouveau projet sur trois ans a été lancé à Marseille. Mais un an et demi plus tard, le voilà déjà en échec. Roberto De Zerbi est en effet parti, rapidement suivi par Medhi Benatia, qui a décidé de quitter son poste de directeur sportif. Et ça pourrait tout changer à l’OM...

Ali Zarrak, le bras droit de Benatia C’est notamment le cas pour Ali Zarrak, considéré comme le bras droit de l’ancien défenseur de la Juventus et du Bayern Munich. Arrivé en janvier 2024 comme recruteur et installé ensuite au poste de responsable de l’équipe réserve, il a pas mal fait parler de lui. Pas vraiment en bien, puisqu’il est accusé d’être à la base des départs de Chancel Mbemba ainsi que de Jean-Pierre-Papin, après des gros désaccords. Medhi Benatia parti, il pourrait bien quitter à son tour l’OM et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il ne devrait pas être regretté.