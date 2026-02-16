«Ça a failli dégénérer» à l'OM : «Il passe son temps à défoncer ses propres joueurs»

La crise fait rage à l’Olympique de Marseille, qui vient de perdre coup sur coup son entraineur et son directeur sportif en seulement quelques jours. Le départ de Medhi Benatia devrait notamment avoir quelques conséquences en interne et cela pourrait être le cas pour l’un de ses proches collaborateurs, qui est loin de faire l’unanimité au sein du club.
Au cours de l’été 2024, un tout nouveau projet sur trois ans a été lancé à Marseille. Mais un an et demi plus tard, le voilà déjà en échec. Roberto De Zerbi est en effet parti, rapidement suivi par Medhi Benatia, qui a décidé de quitter son poste de directeur sportif. Et ça pourrait tout changer à l’OM...
Ali Zarrak, le bras droit de Benatia
C’est notamment le cas pour Ali Zarrak, considéré comme le bras droit de l’ancien défenseur de la Juventus et du Bayern Munich. Arrivé en janvier 2024 comme recruteur et installé ensuite au poste de responsable de l’équipe réserve, il a pas mal fait parler de lui. Pas vraiment en bien, puisqu’il est accusé d’être à la base des départs de Chancel Mbemba ainsi que de Jean-Pierre-Papin, après des gros désaccords. Medhi Benatia parti, il pourrait bien quitter à son tour l’OM et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il ne devrait pas être regretté.
« Il passe son temps à défoncer ses propres joueurs »
Contacté par La Provence, le parent d’un joueur de l’équipe réserve de l’OM décrit en effet un personnage au comportement problématique, qui dérange. « Assister à une rencontre du centre ou de la réserve pas loin de lui… c’est une expérience que je ne souhaite à personne. Il passe son temps à défoncer ses propres joueurs pour un contrôle ou une passe ratée » a expliqué cette source, auprès du quotidien marseillais. « Il ne se cache même pas, il hurle presque. Il emploie aussi un langage grossier, invective les familles adverses. Quelques fois, ça a failli dégénérer. Et honnêtement, on a honte que notre club, l’OM, soit représenté par cet individu quand on voit son comportement en public ».