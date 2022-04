Foot - OL

OL - Clash : Moussa Dembélé dézingue les supporters !

Publié le 24 avril 2022 à 17h33 par La rédaction mis à jour le 24 avril 2022 à 17h34

Après les sifflets à l’égard de Karl Toko-Ekambi, Moussa Dembélé est revenu sur l’attitude de certains supporters, qui n'a pas aidé l'OL cette saison.