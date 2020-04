Foot - Montpellier

Montpellier : L’agent de Junior Sambia se veut rassurant

Publié le 25 avril 2020 à 14h55 par La rédaction mis à jour le 25 avril 2020 à 14h56

Hospitalisé à cause du coronavirus, le milieu de terrain de Montpellier, Junior Sambia serait en phase de réveil comme l’a confié son agent.