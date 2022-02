Foot - LOSC

LOSC : Jonathan David affiche ses regrets après Chelsea !

Publié le 23 février 2022 à 10h04 par La rédaction

Battu 2-0 à Chelsea, le LOSC est dans une situation difficile avant le match retour au stade Pierre-Mauroy. Après la rencontre, Jonathan David a regretté le manque de justesse des Dogues dans les derniers mètres.