LOSC : José Fonte prévient le PSG !

Publié le 2 mai 2021 à 15h32 par La rédaction

Alors que le LOSC a repris la tête de la Ligue 1 grâce à sa victoire contre l'OGC Nice (2-0), José Fonte vise le titre malgré la pression du PSG et de l'AS Monaco.