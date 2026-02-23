Laure Boulleau annonce une bonne nouvelle dans le CFC

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Présente sur le plateau du Canal Football Club dimanche soir, Laure Boulleau a donné son avis sur la situation de deux clubs de Ligue 1, qui viennent de changer d’entraîneur. Une bonne chose selon la consultante de Canal+, même si les deux entraîneurs en question ont connu des fortunes diverses pour leur première.

La 23e journée de Ligue 1 qui s’est conclu dimanche soir par la victoire de Strasbourg face à l’OL (3-1), mais avait débuté par la défaite de l’OM sur la pelouse de Brest (2-0) vendredi. Ce qui était la première rencontre d’Habib Beye sur le banc marseillais, lui qui a été remplacé par Franck Haise à Rennes. La première de ce dernier s’est mieux passée, son équipe s’étant imposée à Auxerre (0-3) dimanche, revenant ainsi à trois points de Marseille au classement.

L’entraîneur de l’OM l’a «attrapé par le maillot», le reste du vestiaire a dû intervenir avant qu’il ne soit trop tard https://t.co/uMHLufcArm — le10sport (@le10sport) February 23, 2026

« Ils se retrouvent dans un contexte général plus favorable » Dans le Canal Football Club dimanche, Laure Boulleau s’est exprimée sur les arrivées d’Habib Beye à l’OM et de Franck Haise à Rennes, qu’elle juge comme positives : « Ça commence moins bien pour Beye, mais ce qu'on voit dans ces mouvements entre Beye et Haise, c'est qu'ils se retrouvent dans un contexte général plus favorable, dans le sens où leurs directions les voulaient vraiment et qu'ils vont pouvoir travailler certainement un peu plus sereinement. Effectivement Habib, c'était pas 3-0 dans le bon sens. »