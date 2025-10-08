Incroyable, il quitte TF1 pour... le FC Nantes !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Racheté par Waldemar Kita en 2007, le FC Nantes n'a toujours pas été vendu depuis cette date. En revanche, la direction a bien changé entre temps et a vu passer de nombreuses personnalités différentes, à commencer par Pascal Praud. Le journaliste raconte la façon dont il a quitté TF1 en 2008 pour rejoindre les Canaris.

En janvier 2008, alors que le club a été racheté par Waldemar Kita quelques mois plus tôt, c'est un journaliste bien connu qui débarque au sein de la direction du FC Nantes à savoir Pascal Praud. Conseiller personnel de Waldemar Kita et directeur général délégué des Canaris jusqu'en février 2010, Pascal Praud raconte les coulisses de son arrivée à Nantes alors qu'il était journaliste de TF1.

Pascal Praud raconte sa signature au FC Nantes « À TF1, j'étais sur une voie de garage. Thierry Gilardi arrive, je suis viré de Téléfoot en décembre 2003, je travaille pour les journaux télévisés. Je couvre l'Euro 2004, la Coupe du monde 2006, mais je m'ennuie. Je gagne très bien ma vie, je me souviens que mon dernier salaire, c'était 9 000 euros. Mais j'ai envie de bouger », confie-t-il auprès de L'EQUIPE, avant de poursuivre.