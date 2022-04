Foot - FC Nantes

FC Nantes : L'avertissement de Kombouaré avant la finale de Coupe de France !

Publié le 30 avril 2022 à 23h20 par Pierrick Levallet

Malgré l'exclusion de Jean-Louis Leca, le FC Nantes n'a pas réussi à conserver son avantage et a donc dû se contenter du match nul ce samedi contre le RC Lens (2-2). Antoine Kombouaré en a donc profité pour mettre ses joueurs en garde avant la finale de la Coupe de France contre l'OGC Nice samedi prochain.