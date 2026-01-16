Bixente Lizarazu lui fait «des bisous» : Il craque en public !

Le ton monte chez les Girondins de Bordeaux. La récente interview de Gérard Lopez, qui est toujours propriétaire du club, n'a pas du tout été du goût des légendes bordelaises. Directement interpelle par l'homme d'affaires, Bixente Lizarazu a d'ailleurs répondu par le biais d'une story sur Instagram.
La gestion de Gérard Lopez aux Girondins de Bordeaux est toujours pointée du doigt. Il faut dire que le club, qui est l'un des plus importants dans l'histoire du football français, a été relégué en National 2. Ce qui n'empêche pas l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois d'être toujours à la tête du club et donner des leçons.
Gérard Lopez s'en prend à Bixente Lizarazu...
Ainsi, dans une récente interview accordée à L'EQUIPE, Gérard Lopez a défendu son bilan, tout en pointant du doigt l'attitude de certaines gloire des Girondins de Bordeaux, à l'image de Bixente Lizarazu : « Il devrait parler de foot plutôt que des choses qu'il ne comprend pas. Quand je suis arrivé dans le club, la situation était celle qu'elle était. Quand on parle de la dette, une grosse partie de la dette correspond à l'argent que j'ai mis dans le club et j'ai abandonné cette dette-là. J'ai mis beaucoup plus que lui ou d'autres qui n'ont jamais rien mis. J'ai été là quand personne n'a voulu s'occuper du club la première fois ».
... qui lui répond !
Et bien évidemment cette attaque personnelle n'est pas passée auprès du champion du monde 1998. Dans une story publiée sur son compte Instagram, Bixente Lizarazu a effectivement répondu à Gérard Lopez : « J’ai joué neuf saisons dans le club de foot le mieux géré au monde (Bayern si tu connais pas). Donc c’est certain, je ne peux pas comprendre ta gestion et comment tu fais pour tuer tous les clubs que tu achètes. Des bisous ». Le clash entre les deux hommes est donc bien lancé !