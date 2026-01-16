Bixente Lizarazu lui fait «des bisous» : Il craque en public !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le ton monte chez les Girondins de Bordeaux. La récente interview de Gérard Lopez, qui est toujours propriétaire du club, n'a pas du tout été du goût des légendes bordelaises. Directement interpelle par l'homme d'affaires, Bixente Lizarazu a d'ailleurs répondu par le biais d'une story sur Instagram.

La gestion de Gérard Lopez aux Girondins de Bordeaux est toujours pointée du doigt. Il faut dire que le club, qui est l'un des plus importants dans l'histoire du football français, a été relégué en National 2. Ce qui n'empêche pas l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois d'être toujours à la tête du club et donner des leçons.

Gérard Lopez s'en prend à Bixente Lizarazu... Ainsi, dans une récente interview accordée à L'EQUIPE, Gérard Lopez a défendu son bilan, tout en pointant du doigt l'attitude de certaines gloire des Girondins de Bordeaux, à l'image de Bixente Lizarazu : « Il devrait parler de foot plutôt que des choses qu'il ne comprend pas. Quand je suis arrivé dans le club, la situation était celle qu'elle était. Quand on parle de la dette, une grosse partie de la dette correspond à l'argent que j'ai mis dans le club et j'ai abandonné cette dette-là. J'ai mis beaucoup plus que lui ou d'autres qui n'ont jamais rien mis. J'ai été là quand personne n'a voulu s'occuper du club la première fois ».