Attaqué en Ligue 1, Daniel Riolo répond en direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Pierre Lees-Melou a dénoncé les «conneries» de Daniel Riolo au sujet de sa durée d'indisponibilité avec le Stade Brestois, le journaliste de RMC a tenu à répondre au milieu de terrain français. Et comme à son habitude, il n'a pas hésité à confirmer ses informations, assurant Lees-Melou avait bien été marqué par son transfert avorté à Rennes en janvier dernier.

Cinq mois plus tard, il est de retour. Blessé en fin de saison dernière, Pierre Lees-Melou est effectivement entré en jeu dimanche à la mi-temps du match contre Le Havre (2-0). Un retour qui aurait toutefois pu se faire plus rapidement selon Daniel Riolo qui expliquait que le joueur de Brest avait mal vécu son transfert avorté vers le Stade Rennais en janvier dernier, ainsi que le fait d'être resté cet été. En zone mixte, Pierre Lees-Melou a ainsi dénoncé «les conneries» du journaliste. «Si j’ai été absent, c’était uniquement pour ma blessure», a-t-il également précisé. Mais Daniel Riolo a confirmé ses informations.

Riolo en rajoute une couche sur Lees-Melou

« Je ne suis pas consultant, je suis journaliste. Un journaliste ne donne pas qu’un avis, il a également des informations. Non, M.Lees-Melou, je n’ai pas raconté des conneries et je pense que vous auriez pu revenir avant (à la compétition, NDLR) et ça a été dit par d’autres journalistes. Au-delà de la blessure, le fait de ne pas être parti fait que vous avez un peu trainé des pieds pour revenir. Ce n’est pas une carrière de chirurgien que j’aurais pu entamer mais peut-être de psy ou de préparateur qui fait le lien entre la tête et les jambes. Je veux bien être chambrer sur le fait que je sois un psy de comptoir s’il veut. Je ne retire évidemment rien de ce que j’ai dit parce que ce sont des informations solides », lâche le journaliste de RMC au micro de l'After Foot, avant de poursuivre.

«Il devrait le savoir, je ne dis jamais de connerie»

« En plus, ce n’est pas super grave honnêtement, je n’ai pas dit que c’était le grand méchant loup. Je disais qu’il avait très mal vécu de ne pas être parti l’hiver dernier, pareil pour cet été et que ça (son retour) n’a pas été précipité. Il n’a pas manifesté une envie complètement folle de revenir hyper vite, il a pris son temps. S’il redevient le joueur qu’il était la saison dernière au milieu, la saison est longue et il n’y aura aucun problème. Je ne pense pas avoir dit quelque chose de super grave et ce n’était pas une connerie. Il devrait le savoir Pierre Lees-Melou, je ne dis jamais de connerie, ça se vérifie. (…) Les joueurs oublient tout le temps que lorsque les journalistes ont de très bonnes infos, c’est que ça vient de très près d’eux », ajoute Daniel Riolo.