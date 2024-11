Mercato : L’ASSE est passée à l’action pour son prochain entraîneur

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Olivier Dall'Oglio est en danger, et ce n'est pas les récentes informations qui devraient le rassurer. Ce samedi, L'Equipe confirme des discussions avec Wilfried Nancy, entraîneur de Columbus Crews et très apprécié de Kilmer Sports Ventures, nouveau propriétaire de l'ASSE. Des contacts, directs ou indirects, ont déjà eu lieu en coulisses.

La rencontre entre l’ASSE et le Racing Club de Strasbourg ce samedi revêt d’une importance particulière pour Olivier Dall’Oglio. Une nouvelle défaite pourrait le conduire à un départ. Selon les informations de L’Equipe, Kilmer Sports Ventures a une idée de qui pourrait le remplacer sur le banc stéphanois.

C'est confirmé pour Nancy

Comme le confirme le quotidien, l’ASSE apprécie le profil de Wilfried Nancy, un entraîneur français qui s’est exilé au Canada puis aux Etats-Unis où il dirige le Columbus Crews. Problème, le coach n’a pas l’intention de quitter son équipe avant la fin des play-offs qui se déroule actuellement.

Dall'Oglio réagit

Plusieurs obstacles apparaissent donc dans ce dossier. Et c'est notamment pour ça qu’Olivier Dall’Oglio n’a pas voulu commenter cette rumeur. « Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je ne suis pas allé vérifier. Si j'allais vérifier, il y aurait beaucoup de conneries qui sont dites et écrites et qui sont reprises. Ça fait partie du jeu. Ce n'est pas le domaine le plus flamboyant de notre football, ça c'est clair. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là-dessus ? » a déclaré le coach de l’ASSE. Certainement aussi car le technicien sait qu’il a encore son destin entre les mains.