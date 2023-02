ASSE : Une défaite et un licenciement au programme du week-end ?

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Battue à Bastia cette semaine, l’ASSE reçoit Annecy ce samedi. Un match qui pourrait sceller l’avenir du coach stéphanois, Laurent Batlles. En cas de défaite, son départ pourrait être acté par les dirigeants.

Après la catastrophe de la saison dernière, conclue par une relégation en Ligue 2, l’ASSE avait bel espoir de renouer avec le succès pour réussir une opération remontée rapide. Mais le club historique du football français n’aura vraisemblablement pas l’occasion de revenir dans l’élite tout de suite, au vu des prestations du club cette saison. Malgré le léger renouveau qui leur avait permis de quitter la dernière place du classement, les Verts n’avancent pas et sont toujours provisoirement relégués en National, alors que l’on a dépassé la moitié de la saison. Le prochain match, ce samedi, est déterminant pour le club comme pour son entraîneur, Laurent Batlles. Comme révélé par le10sport.com, il est plus que jamais sur la sellette...

EXCLU @le10sport : Laurent Batlles viré dans le week end ?▶️ L’ASSE s’est donné 2 matchs pour prendre une décision. Le premier était celui de Bastia (défaite 2-0). Annecy sera décisif…https://t.co/hvEjTsFifC — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) February 1, 2023

Des résultats très décevants

Malgré la descente en Ligue 2 et la pénalité de 3 points au classement en début de saison, les observateurs attendaient une réaction rapide de l’ASSE. Mais le club n’a jamais pu se faire à sa situation et enchaîne les galères depuis des mois. Le club, seulement 19e un point devant Niort, compte seulement cinq victoires et six matches nuls après 21 journées. Ce bilan très insuffisant pose forcément question concernant la structure du club. Selon les informations du 10 Sport , le club s’est déplacé à Bastia avec un objectif en tête : les deux prochains matches décideront du sort de Laurent Batlles. Les Verts, battus en Corse, savent ce qu’il leur reste à faire samedi pour éviter de perdre leur entraîneur…

Un vestiaire au soutien