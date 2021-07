Foot - ASSE

ASSE : Claude Puel annonce la couleur avant l'OM !

Publié le 24 juillet 2021 à 23h50 par La rédaction

Défait face Clermont en amical ce samedi (3-2), l'ASSE doit encore affronter l'OM et Francfort avant la reprise. Le coach des Verts a annoncé la couleur avant d'affronter le club emmené par Jorge Sampaoli.