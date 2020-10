Foot - Monaco - AS Monaco

Monaco - AS Monaco : Robert Moreno révèle les coulisses de son licenciement !

Publié le 30 octobre 2020 à 22h55 par La rédaction

Après une demi-saison, Robert Moreno a été remercié par l'AS Monaco. L'entraîneur espagnol est revenu sur le moment où il a appris la nouvelle.