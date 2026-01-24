Le salaire qui a rendu fou Zinedine Zidane !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si de nombreux footballeurs sont aujourd’hui fous de mode, Zinedine Zidane n’est lui pas un fashion victim. Quand il s’agit des vêtements, il n’y a pas de folie chez celui qu'on annonce comme le prochain sélectionneur de l'équipe de France. Sobre, Zizou s’est toutefois permis des achats qui l’ont rendu comme fou de joie, notamment avec son premier salaire.

Il y a quelques années, la journaliste Alix Girod de l’Ain a eu la chance de pouvoir échanger avec Zinedine Zidane pour Elle. Une interview soumise à quelques conditions. « On ne doit parler ni de foot ni de sa vie privée… de quoi alors ? », racontait-elle. Finalement, un des sujets évoqués avec Zidane a été la mode.

« L’ancien numéro 10 n’est pas une fashion victim » Quid du rapport de Zinedine Zidane à la mode ? Ayant donc échangé avec l’ancien du Real Madrid à ce propos, Alix Girod de l’Ain confiait : « Il l’assure haut et fort : s’il aime la mode (« Pour moi, être bien habillé, c’est une marque de respect envers soi-même et les autres »), l’ancien numéro 10 n’est pas une fashion victim ».