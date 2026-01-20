Laure Boulleau : La rupture qui ne passe pas !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

La rupture entre le Real Madrid et Xabi Alonso a fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours, beaucoup d'observateurs estimant que le jeune coach espagnol ne méritait pas un tel traitement de la part de ses anciens dirigeants. Et Laure Boulleau a elle-même avoué qu'elle était très peinée pour Alonso.

Même si le Real Madrid pointe actuellement à la deuxième place de Liga à seulement un point du FC Barcelone, la défaite en Supercoupe d'Espagne le 11 janvier dernier a été fatale à Xabi Alonso. Le coach espagnol, seulement quelques mois après son arrivée en provenance du Bayer Leverkusen, a été limogé par le Real Madrid et remplacé par Álvaro Arbeloa. Et cette rupture est loin de faire l'unanimité chez les observateurs...

« J'étais peinée qu'il se fasse virer » Dimanche soir, sur le plateau du Canal Football Club, Laure Boulleau s'est montré très peinée pour Xabi Alonso qui aurait dû avoir plus de temps au Real Madrid selon elle : « Il y a surtout un panier d'ego qui a l'air compliqué à gérer. C'est compliqué de satisfaire tout le monde, une équation qu'on ne peut pas résoudre, bonne chance au prochain. J'étais peinée qu'il se fasse virer parce que je reste persuadée que c'est un bon entraîneur. On ne peut pas faire ce qu'il a fait à Leverkusen, même si ce n'est pas les mêmes égaux etc. Il y a des joueurs qui ne veulent pas s'impliquer, travailler, faire de la vidéo... Etre joueur du Real Madrid, ce n'est pas qu'appartenir au club et gagner des Ligues des champions, c'est un peu plus compliqué que ça », a confié Laure Boulleau.