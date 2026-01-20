Laure Boulleau : La rupture qui ne passe pas !

La rupture entre le Real Madrid et Xabi Alonso a fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours, beaucoup d'observateurs estimant que le jeune coach espagnol ne méritait pas un tel traitement de la part de ses anciens dirigeants. Et Laure Boulleau a elle-même avoué qu'elle était très peinée pour Alonso.
Même si le Real Madrid pointe actuellement à la deuxième place de Liga à seulement un point du FC Barcelone, la défaite en Supercoupe d'Espagne le 11 janvier dernier a été fatale à Xabi Alonso. Le coach espagnol, seulement quelques mois après son arrivée en provenance du Bayer Leverkusen, a été limogé par le Real Madrid et remplacé par Álvaro Arbeloa. Et cette rupture est loin de faire l'unanimité chez les observateurs...
« J'étais peinée qu'il se fasse virer »
Dimanche soir, sur le plateau du Canal Football Club, Laure Boulleau s'est montré très peinée pour Xabi Alonso qui aurait dû avoir plus de temps au Real Madrid selon elle : « Il y a surtout un panier d'ego qui a l'air compliqué à gérer. C'est compliqué de satisfaire tout le monde, une équation qu'on ne peut pas résoudre, bonne chance au prochain. J'étais peinée qu'il se fasse virer parce que je reste persuadée que c'est un bon entraîneur. On ne peut pas faire ce qu'il a fait à Leverkusen, même si ce n'est pas les mêmes égaux etc. Il y a des joueurs qui ne veulent pas s'impliquer, travailler, faire de la vidéo... Etre joueur du Real Madrid, ce n'est pas qu'appartenir au club et gagner des Ligues des champions, c'est un peu plus compliqué que ça », a confié Laure Boulleau.
« Pas mal de joueurs se sont plaints »
Samir Nasri a lui aussi analysé la situation actuelle au Real Madrid et ce renvoi de Xabi Alonso : « Les joueurs qui ont gagné des choses pensaient que Xabi Alonso n'avaient pas assez fait dans sa carrière de coach pour leur donner des directives. Il y a le changement de philosophie entre Carlo Ancelotti qui est plus manager et Xabi Alonso qui a envie de faire de la tactique et de la vidéo. Pas mal de joueurs se sont plaints. C'est une décision politique. Florentino Pérez n'a pas voulu froisser son vestiaire et il a tranché. Si on compare le bilan d'Ancelotti la saison dernière et celui de Xabi Alonso, il a plus de points en championnat, même en Ligue des champions et c'est lui qui a été démis de ses fonctions », estime l'ancien joueur de l'équipe de France.