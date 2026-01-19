Histoire terminée : Zidane raconte sa séparation avec un gros chèque !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Lors du mercato estival 2001, Zinedine Zidane avait décidé de mettre un terme à son histoire avec la Juventus Turin pour signer au Real Madrid. Montant de l'opération : 80M€, soit un record à cette époque sur le marché. Et l'ancien numéro 10 de l'équipe de France s'est confié sur cette séparation avec la Juve.

Interrogé dans les colonnes de L'EQUIPE à l'occasion de ses 50 ans en juin 2022, Zinedine Zidane revenait notamment sur l'un des moments marquants de sa carrière de joueur : sa séparation avec la Juventus Turin pour rejoindre le Real Madrid, en 2001. Un deal qui avait rapporté un gros chèque de 80M€ au club bianconero, et de son côté, Zidane semblait déterminer à changer d'air et à rejoindre la capitale espagnole pour continuer sa carrière.

« Je n’avais pas le choix » « C’est ce qui me manquait après la Juventus. Aller dans le plus grand club du monde. “500 millions de francs…” Oh, c’est le prix d’un Airbus ! Il fallait gazer (rire). Ça fait bizarre. En plus en francs, avec tous ces zéros. Ça devait faire autour de 76 M€. C’était hallucinant. Je n’avais pas le choix. C’était comme ça. La Juve était en droit de demander ce qu’elle voulait. Et le Real de payer », confie Zinedine Zidane sur le montant astronomique de son transfert au Real Madrid.