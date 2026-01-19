Kylian Mbappé : Le sale coup à son ex !

Ce mardi soir, le Real Madrid accueille l'AS Monaco au Bernabeu. Alors qu'il va retrouver son club formateur, Kylian Mbappé a annoncé la couleur en conférence de presse d'avant-match. Comme l'a affirmé le numéro 10 merengue, il compte jouer un mauvais tour à l'AS Monaco lors de la septième journée de la saison régulière en Ligue des Champions.
Formé à l'AS Monaco, Kylian Mbappé a signé au PSG lors de l'été 2017. En effet, les deux clubs ont bouclé un prêt avec une option d'achat de 180M€. La clause ayant été levée par l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi. Et après avoir passé sept saisons à Paris, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au PSG, alors que son contrat s'est achevé le 30 juin 2024.
Mbappé retrouve l'AS Monaco à Bernabeu
Pour le compte de la septième journée de la saison régulière en Ligue des Champions, le Real Madrid va se frotter à l'AS Monaco au Bernabeu. Avant ce choc face à son club formateur, programmé ce mardi soir, Kylian Mbappé a annoncé la couleur en conférence de presse.
«Nous devons être agressifs»
« Monaco est une équipe qui n'est pas toujours au sommet de sa forme, mais elle sait toujours maintenir son niveau. Je pense que nous devons être agressifs et montrer que c'est notre jour. Nous voulons gagner pour assurer notre place dans le top 8. C'est un match important contre un adversaire redoutable. Jouer en Ligue des Champions au Bernabéu est un avantage pour nous », a confié Kylian Mbappé, le numéro 10 du Real Madrid ce lundi après-midi. En cas de défaite contre la Maison-Blanche, l'AS Monaco risque de sortir du top 24 de la Ligue des Champions, qui est qualificatif pour la phase à éliminations directes.