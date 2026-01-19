Kylian Mbappé : Le sale coup à son ex !

Amadou Diawara

Ce mardi soir, le Real Madrid accueille l'AS Monaco au Bernabeu. Alors qu'il va retrouver son club formateur, Kylian Mbappé a annoncé la couleur en conférence de presse d'avant-match. Comme l'a affirmé le numéro 10 merengue, il compte jouer un mauvais tour à l'AS Monaco lors de la septième journée de la saison régulière en Ligue des Champions.

Formé à l'AS Monaco, Kylian Mbappé a signé au PSG lors de l'été 2017. En effet, les deux clubs ont bouclé un prêt avec une option d'achat de 180M€. La clause ayant été levée par l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi. Et après avoir passé sept saisons à Paris, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au PSG, alors que son contrat s'est achevé le 30 juin 2024.

Mbappé retrouve l'AS Monaco à Bernabeu Pour le compte de la septième journée de la saison régulière en Ligue des Champions, le Real Madrid va se frotter à l'AS Monaco au Bernabeu. Avant ce choc face à son club formateur, programmé ce mardi soir, Kylian Mbappé a annoncé la couleur en conférence de presse.