L’Arabie saoudite oublie Neymar, un chèque va tomber

Victime d’une rupture des ligaments croisés antérieurs et du ménisque du genou gauche, Neymar sera vraisemblablement indisponible jusqu’à la fin de la saison, un énorme coup dur pour Al-Hilal, qui a déboursé 90M€ pour faire de l’ancienne star du PSG sa tête de gondole. La formation saoudienne pourra toutefois compter sur une maigre consolation en provenance de la FIFA.

Nouveau coup d’arrêt pour Neymar. Quelques semaines seulement après son retour sur les terrains, l’international brésilien a été victime d’une rupture des ligaments croisés antérieurs et du ménisque du genou gauche à l’occasion de la défaite du Brésil en Uruguay (0-2). Une grave blessure qui devrait probablement le tenir à l’écart des terrains jusqu’à la fin de la saison, un énorme coup dur pour la star auriverde mais également Al-Hilal.

Acheté 90M€, Neymar devrait rater la fin de saison

Cet été, la formation saoudienne a en effet lâché 90M€ pour récupérer le numéro 10 du PSG. Après seulement cinq matches disputés, Neymar va donc être absent de longs mois, obligeant Al-Hilal à revoir ses plans. Très maigre consolation, un dédommagement financier attendu de la part de la FIFA.

Un chèque de 7,5M€ pour Al-Hilal ?