Séquestré, Paul Pogba dit tout sur son calvaire

Thibault Morlain

D'un point de vue sportif, cette saison est très compliquée pour Paul Pogba. Alors que le joueur de la Juventus a des problèmes sur les terrains, c'est également le cas en dehors. En effet, le champion du monde 2018 a notamment dû gérer toute cette histoire avec son frère, Mathias. Il a même été question d'une séquestration et dernièrement, Pogba est revenu sur ce calvaire lors d'une audition à la police.

L'affaire Paul Pogba a fait énormément parler ces derniers mois. Les révélations de son frère, Mathias, étaient incroyables et au fil des jours et de l'enquête, le dossier n'a cessé d'augmenter. Le joueur de la Juventus a notamment révélé aux forces de police avoir été séquestré pour lui soutirer de l'argent, les braqueurs lui réclamant alors 13M€.

« Il fallait maintenant que je paie »

Auditionné par la police à la fin du mois de mars, Paul Pogba est revenu sur cette séquestration. Le joueur de la Juventus raconte alors, rapporté par L'Equipe : « Dans l'appartement, Roushdane m'a dit que ces personnes-là étaient venues à la Fashion Week où j'étais et qu'ils m'avaient protégé de personnes qui voulaient me racketter, qu'il s'était passé quelque chose à la Fashion Week et qu'il fallait maintenant que je paie. Roushdane a dit : "Tu as vu, je me porte garant pour toi, donc si tu paies pas, c'est moi qui vais prendre". (...) Roushdane a dit que c'était des personnes qu'il avait connues en prison, des grosses têtes de Paris, qu'au début, il s'était bagarré en prison et qu'ensuite ils étaient devenus amis, qu'ils leur avaient rendu service en me protégeant car il était respecté. Il ne m'a pas dit ça le soir des faits mais deux jours après, sur la route de Clairefontaine ».

« Cette affaire a eu beaucoup d'impact sur mon corps »