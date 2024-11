Transferts : La folie à 1 milliard pour Vinicius Jr, le PSG va halluciner !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG n’est pas le seul club qui accueillerait volontiers Vinicius Jr. En Arabie saoudite, le Brésilien apparaît comme une priorité en vue de la Coupe du monde 2034 qui pourrait avoir lieu dans le pays du Golfe, seul candidat. Une offre légendaire serait d’ailleurs dans les tuyaux pour le convaincre de quitter le Real Madrid.

Vainqueur d’une nouvelle Ligue des champions avec le Real Madrid la saison dernière, Vinicius Jr se voyait conclure l’année avec le Ballon d’Or. Mais finalement, c’est Rodri qui a remporté la plus prestigieuse des distinctions individuelles, au grand dam de l’international brésilien. « On me dit qu’il a le moral très bas, a révélé Eduardo Inda dans l’émission El Chiringuito. Son moral est bas et le Real Madrid fait des efforts pour le faire revenir ». Selon le média OK Diario, sa situation personnelle est à surveiller de près.

Le Real Madrid au cœur d’un scandale ? Il balance tout ! https://t.co/ztEYPwEqP7 pic.twitter.com/yMGJywTnjR — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

L’avenir de Vinicius Jr n’est pas acté

Au sein du Real Madrid, on estimerait en effet que l'avenir de l’attaquant ne doit pas être considéré comme acquis, surtout que des cadors sont à l’affût pour le récupérer, notamment le PSG, qui a déjà pris la température par le passé. Mais le principal danger vient de l’Arabie saoudite, prêt à tout ou presque pour parvenir à ses fins.

Une offre légendaire dans les tuyaux

Selon OK Diario, l'Arabie Saoudite insiste pour faire de Vinicius Jr sa prochaine tête de gondole après les recrutements de Cristiano Ronaldo, Neymar ou encore Karim Benzema, dans la perspective de 2034, date à laquelle le pays souhaite accueillir la Coupe du Monde. Le fonds d'investissement public saoudien qui gère les quatre grands clubs du territoire maintient les contacts avec l'entourage du Brésilien et serait prêt à faire une offre historique. Au cours d’une rencontre avec le clan Vinicius Jr il y a plusieurs mois, l’Arabie saoudite aurait proposé un contrat de cinq ans assorti d’un salaire annuel de 200M€, soit un milliard d’euros net sur la totalité du bail. Impossible pour les autres clubs, y compris le PSG, de rivaliser sur le plan financier.