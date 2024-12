Real Madrid : Un clash inévitable à cause de Mbappé ?

Pierrick Levallet

Depuis l’arrivée de Kylian Mbappé, le Real Madrid multiplie les tests sur le plan tactique. Le club madrilène cherche le dispositif idéal pour que l’attaquant de 25 ans brille et que les autres stars se sentent à l’aise. Cependant, Carlo Ancelotti serait sur le point de prendre une décision qui pourrait provoquer un clash dans le vestiaire.

En signant libre au Real Madrid l’été dernier, Kylian Mbappé a provoqué quelques changements chez les Merengue. Le club madrilène a notamment été contraint de revoir ses plans tactiques pour intégrer l’ancien du PSG dans le onze titulaire. Carlo Ancelotti a alors multiplié les essais tactiques pour tirer le meilleur de l’attaquant de 25 ans. Et récemment le technicien italien semblait avoir adopté un 4-4-2.

Simons au Real ? 🔥 Le jeune talent pourrait suivre les traces de Mbappé après son départ du PSG. Restez connectés pour plus d'infos !

➡️ https://t.co/QHhde4aQwZ pic.twitter.com/8fhq1YV5hX — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) December 19, 2024

Bellingham encore victime d'un changement tactique au Real Madrid

Mais comme le rapporte Relevo, le Real Madrid chercherait à changer de dispositif pour Kylian Mbappé. Carlo Ancelotti voudrait désormais partir sur un 4-3-3, avec Vinicius Jr et Rodrygo pour épauler l’international français. Mais Jude Bellingham devrait faire les frais de cette modification. La star anglaise devrait une nouvelle fois être amenée à reculer sur le terrain.

Des tensions à venir dans le vestiaire ?

Et cela pourrait inévitablement conduire à un clash au Real Madrid. Jude Bellingham n’appréciait pas son nouveau rôle en début de saison et il l’avait bien fait savoir. Le milieu de terrain de 21 ans s’est instantanément mis à briller lorsqu’il s’est mis à évoluer plus haut. Des tensions pourraient ainsi apparaître chez les Merengue très prochainement, indirectement à cause de Kylian Mbappé. À suivre...