Real Madrid : Mbappé sort du silence, il veut tout casser

Alexis Brunet

Après sept saisons au PSG, Kylian Mbappé a décidé de changer d’air cet été. Le champion du monde s’est engagé avec le Real Madrid et son équipe de stars. Le Français sait qu’il est très attendu et il met donc les bouchées doubles afin d’être fin prêt physiquement. Il a d’ailleurs posté un message dernièrement sur les réseaux sociaux pour prouver toute sa détermination.

Il y a désormais un grand vide à combler au PSG. En effet, depuis cet été, le club de la capitale est orphelin de Kylian Mbappé. Le champion du monde sera resté sept saisons à Paris, mais il a fini par succomber à la tentation Real Madrid. L’attaquant s’est engagé pour les cinq prochaines saisons avec la formation espagnole.

Kylian Mbappé se prépare pour la nouvelle saison

Depuis quelques jours, Kylian Mbappé a repris l’entraînement avec le Real Madrid après quelques semaines de vacances, prises à la suite de l’Euro. Sur X, le Français a d’ailleurs posté un message pour afficher toute sa détermination pour la saison à venir. « Nous continuons à travailler, HalaMadrid ! »

La tâche sera rude pour Mbappé

Kylian Mbappé met donc les bouchées doubles pour être en forme la saison prochaine et il en aura besoin. Le Real Madrid a gagné la Liga et la Ligue des champions notamment l’année dernière, et s’il n’arrive pas à faire de même, cela pourrait bien faire déjà tâche pour le Français.