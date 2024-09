Real Madrid : Mbappé se fait recadrer en direct !

Pierrick Levallet

Le niveau de jeu de Kylian Mbappé commence à devenir alarmant. Après des débuts mitigés au Real Madrid, le capitaine de l’équipe de France a déçu ce vendredi soir contre l’Italie (défaite 1-3). La star de 25 ans n’y arrive plus depuis quelques mois et inquiète. Certains n’hésitent même plus à recadrer Kylian Mbappé désormais.

Après son départ du PSG, Kylian Mbappé pensait revivre sous les couleurs du Real Madrid. Mais ses débuts ont été mitigés et il n’a pas échappé aux critiques de la presse espagnole. Le natif de Bondy pensait donc pouvoir se relancer avec l’équipe de France. Mais ce vendredi soir, contre l’Italie (défaite 1-3), Kylian Mbappé a presque été invisible. Son niveau de jeu inquiète, et certains n’hésitent plus à le recadrer.

«On dit qu’il a pris la grosse tête»

« C'est hallucinant, parce que le mec il est sans retenu. Il est sans filtre. C'est-à-dire qu’il parle que de lui, il rapporte tout à lui. Alors que c’était un garçon que j'aimais beaucoup, c'était le genre idéal. En conférence, il était parfait parce qu’il employait le bon mot, il parlait bien français... On a fait un tableau de lui extraordinaire, il l’était. On dit qu’il a pris la grosse tête » a ainsi lancé Denis Charvet au micro des Grandes Gueules du Sport sur les antennes de RMC.

«Il n’a plus le niveau»

« Là il est en train de jouer un mauvais rôle qui est pas le sien. Son rôle à lui, c'est d'être sur le terrain. Il veut être capitaine de l'équipe de France, mais sois joyeux ! Sois positif ! Ne sois pas négatif ! Il vient en conférence de presse, il est négatif, il nous parle de son intronisation au Real, mais on s'en fout de ça ! Parle-nous de jeu, sois heureux ! Moi il m’inquiète. Aujourd’hui, il n’a plus le niveau, il est transparent » a ensuite poursuivi le consultant. Kylian Mbappé va devoir trouver une solution, et vite.