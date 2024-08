Real Madrid : Mbappé est déjà prévenu pour son retour en France

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'une saison 2023-2024 exceptionnelle, le Stade Brestois a arraché le podium de Ligue 1, s'offrant ainsi le droit de disputer la Ligue des champions. Et pour cette édition particulière, le tirage au sort a promis du lourd pour les Bretons. Ils affronteront le Bayer Leverkusen, le FC Barcelone et surtout le Real Madrid de Kylian Mbappé. Une belle expérience dont il faudra profiter pour le club français.

Jeudi soir, le tirage au sort de la Ligue des champions a réservé un sort intéressant au Stade Brestois. Le club va recevoir à domicile le Real Madrid entre autres, un rêve éveillé pour beaucoup d'équipes. Si la saison n'a pas très bien commencé avec déjà 7 buts encaissés lors des deux défaites inaugurales en Ligue 1, la rencontre devrait accueillir un grand nombre de supporters. Le programme complet n'est pas encore connu.

Mbappé : Deschamps va faire un cadeau au Real Madrid ? https://t.co/L9EriheiqC pic.twitter.com/NDPcHQCzRH — le10sport (@le10sport) August 30, 2024

« Un souhait caché »

Il y a un an, personne n'aurait pu imaginer que le Stade Brestois serait qualifié en Ligue des champions. Le rêve éveillé devrait continuer pour le club puisque la perspective d'accueillir le Real Madrid de Kylian Mbappé au Roudourou réjouit les dirigeants. « J'avais un souhait caché, celui de rencontrer le Real Madrid et c'est une très bonne nouvelle. D'un côté, on voulait les recevoir, de l'autre découvrir le magnifique stade Santiago-Bernabeu » a déclaré Denis Le Saint dans des propos rapportés par L'Equipe.

Mbappé de retour

Après des débuts assez timides avec son nouveau club, le Real Madrid, Kylian Mbappé connaît donc son programme dans cette fameuse compétition. Parti du PSG au cœur des tensions, on peut s'attendre à un accueil difficile à Brest. « Kylian Mbappé aura le plaisir de revenir à la pointe de Bretagne, un grand joueur, dans un très grand club, dans une très, très grande équipe. Un mauvais accueil pour Mbappé ? Il n'y a pas lieu, c'est un très, très grand joueur français, qui a montré de très belles choses depuis un bon nombre d'années. Il arrive dans un très grand club. Il n'y a pas lieu que ça se passe mal » poursuit Le Saint.