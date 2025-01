Real Madrid : Mbappé déjà battu par Vinicius !

Jean de Teyssière

Le Real Madrid n’a pas réussi à sacrer Vinicius Junior au Ballon d’Or 2024. Un mois et demi plus tard, il s’est vengé en remportant le trophée The Best. Un trophée qui lui permet d’augmenter son salaire et de passer devant Kylian Mbappé. Et les années qui suivent pourraient encore augmenter cette différence.

Cet été, le Real Madrid a recruté Kylian Mbappé, arrivé libre en provenance du PSG. S’il n’était pas difficile à convaincre, il a tout de même obtenu un gros salaire, aux alentours de 30M€ bruts par an. Il est actuellement le joueur le mieux payé de l’effectif, mais ce classement pourrait rapidement bougé.

Un coup de main inattendu du Real Madrid pour le PSG, en difficulté en Ligue des Champions ⚽️

➡️ https://t.co/ddBlnUh8EC pic.twitter.com/MS1OuT548U — le10sport (@le10sport) December 31, 2024

Un trophée qui coûte cher à Vinicius

Grâce à sa victoire au trophée The Best, Vinicius Junior pourra compter sur une belle augmentation de salaire. Cette saison, son salaire annuel est évalué à 15M€ et grâce à sa victoire, comme stipulé dans son contrat, il augmentera son salaire annuel de 5M€ pour la saison prochaine. Un montant qui le place devant son coéquipier du Real Madrid, Kylian Mbappé.

Des primes à n'en plus finir

Dans chaque contrat madrilène, des clauses Ballon d'Or sont mises en place. Le média espagnol AS révèle que si Vinicius remporte le Ballon d'Or cette année, son salaire augmentera encore. Mais ce sera la même chose pour Mbappé. La bataille financière est lancée.