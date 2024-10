Real Madrid : Malaise en vue avec un joueur de Deschamps ?

Pierrick Levallet

Décidément, le Real Madrid enchaîne les coups durs. Ce samedi soir, Dani Carvajal a été victime d’une terrible blessure au genou et sera forfait pour le restant de la saison. Carlo Ancelotti ne dispose plus de beaucoup d’options en défense et devrait donc être contraint d’utiliser Aurélien Tchouaméni dans ce secteur. Problème, l’international français n’apprécie pas particulièrement ce poste.

C’est une terrible nouvelle qui a frappé le Real Madrid. Ce samedi soir, le club madrilène a perdu Dani Carvajal sans doute pour le reste de la saison. Le latéral droit espagnol souffre d’une triple blessure au genou. Les Merengue enchaînent les mauvaises nouvelles en ce moment. Carlo Ancelotti ne dispose désormais de plus beaucoup d’options en défense.

Tchouaméni va encore dépanner en défense ?

Le technicien italien peut en effet compter seulement sur Eder Militao, Jesus Vallejo et Antonio Rüdiger. De ce fait, Aurélien Tchouaméni devrait être amené à dépanner en défense pour que les titulaires puissent souffler un peu comme le rapporte SPORT. Problème, l’international français n’apprécie pas particulièrement évoluer à ce poste.

Ancelotti va devoir la jouer fine au Real Madrid

Le milieu de terrain de 24 ans a déjà joué quelques fois aux côtés d’Antonio Rüdiger la saison passée. Aurélien Tchouaméni avait d’ailleurs montré des signes de malaise au Real Madrid à ce moment là. Carlo Ancelotti va donc devoir la jouer fine s’il ne veut pas que l’international français se retrouve dans le même état d’esprit au cours des prochaines semaines.