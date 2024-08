Real Madrid : L’Espagne s’embrase pour Mbappé, une punchline est lâchée !

Thomas Bourseau

Le Real Madrid est forcément redouté des 19 autres équipes de Liga puisque le club merengue a été sacré champion d’Espagne et d’Europe la saison dernière. Et l’intégration de Kylian Mbappé dans cet effectif déjà peuplé de stars ne fait que rajouter une certaine anxiété à Majorque, prochain adversaire du Real Madrid.

Kylian Mbappé a démarré son aventure au Real Madrid sur les chapeaux de roues. À Varsovie, dans le cadre de la Supercoupe d’Europe opposant le club merengue à l’Atalanta (2-0), la recrue phare du mercato estival du Real Madrid a ouvert son compteur but à la Casa Blanca dès sa première, une prouesse que Cristiano Ronaldo et Ronaldo avaient eux aussi réalisé pour leurs débuts au Real Madrid.

«J'ai hâte qu'il soit sur le banc et qu'il se repose»

Ce dimanche 18 août, Kylian Mbappé fera cette fois-ci ses premiers pas sous le maillot du Real Madrid en Liga. Le tenant du titre se déplacera sur la pelouse de Majorque. L’occasion pour Sergi Darder de faire une sortie ironique pour Marca sur la venue du champion du monde tricolore à Son Moix. « J'ai hâte qu'il soit sur le banc et qu'il se repose (rires). C'est un joueur qui, rien qu'en étant sur le terrain, conditionne la façon de jouer, il va être très bon pour la Liga, pour que chaque semaine il y ait un coup de projecteur médiatique sur lui et que ça aide ceux qui sont dans l'ombre, mais c'est vrai qu'en jouant contre lui, il va s'asseoir un peu et voir à quel point Son Moix est beau ».

«On va débuter contre Mbappé en Liga. Moi, ça ne me fait pas rire du tout»

Nouvel entraîneur de Majorque, qui a pris la suite de Javier Aguirre, Jagoba Arrasate a lui aussi pris la parole cette semaine au sujet de la visite du Real Madrid et de sa nouvelle star sur l’île de Majorque. « C’est la première chose que m’a dite mon fils : on va débuter contre Mbappé en Liga. Moi, ça ne me fait pas rire du tout (rires), je vais voir ce qu’il fait en Supercoupe en étant tranquille, mais quand il sera devant nous, ça sera autre chose ». Force est de constater que Kylian Mbappé fait peur à Majorque. Reste à savoir s’il parviendra à se montrer décisif pour sa première en Liga.