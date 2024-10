Real Madrid : Du très lourd annoncé avec Mbappé après la polémique

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Engagé dans une énorme polémique à la suite d'une récente sortie en Suède, Kylian Mbappé a retrouvé le chemin de l'entraînement avec le Real Madrid. Après des débuts poussifs, l'attaquant français semblait enfin prendre sérieusement ses marques juste avant de subir une petite blessure. Le capitaine des Bleus, qui pourrait bien être chamboulé par toute cette affaire, pourrait toutefois revenir en grande forme sur les terrains.

Alors que le Real Madrid défiera le Celta Vigo samedi pour tenter de revenir à hauteur du FC Barcelone au classement de la Liga, Kylian Mbappé devrait bien être de la partie. L'attaquant français, absent du dernier rassemblement des Bleus, semble avoir bien vécu son retour au sein du groupe espagnol malgré la polémique qui le concerne. L'occasion peut-être de retrouver de l'efficacité sur le terrain, lui qui est toujours très attendu.

Mbappé a la « conscience tranquille »

Alors que certaines informations parlent d'une charge mentale importante pour Kylian Mbappé après le scandale des derniers jours, le journaliste Edu Aguirre a une opinion tout à fait différente. Dans l'émission El Chiringuito, il a fait quelques révélations sur l'état du joueur du Real Madrid. « Mbappé est tranquille, il a la conscience tranquille. Il ressent plus que jamais le soutien du Real Madrid. Il ne traverse pas une période facile, mais il est très tranquille. Il vit avec ses coéquipiers tout à fait normalement » débute-t-il.

Mbappé déjà de retour ?

Légèrement touché et donc absent de la trêve internationale, Kylian Mbappé a décidé d'aller faire une petite virée en Suède en attendant de retrouver les terrains. Il pourrait même retrouver une forme étincelante si l'on en croit les informations. « Et le plus important, Mbappé arrive à la fin de sa mini pré-saison, et il est proche d'être à son meilleur moment. Ceux qui l'ont vu à l'entraînement parlent d'un Mbappé proche de son niveau du PSG. Il y a de grandes chances qu'il soit titulaire samedi » poursuit Edu Aguirre.