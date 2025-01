Real Madrid : Bellingham drague une star sur Instagram… et prend «peur» !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Superstar du Real Madrid, Jude Bellingham ne fait pas seulement parler de lui pour ses performances sur le terrain. En effet, ces derniers jours, l’Anglais s’est retrouvé au coeur de l’actualité people de l’autre côté des Pyrénées en raison d’une supposée relation avec Aitana, chanteuse espagnole. Voilà que des précisions ont été apportées sur le sujet.

Dernièrement, la vie amoureuse de Jude Bellingham a fait beaucoup parler du côté de l’Espagne. En effet, la presse ibérique a notamment prêté à la star du Real Madrid une relation avec la chanteuse espagnole, Aitana. Qu’en est-il de la relation entre les deux ? Visiblement, il n’en resterait aujourd’hui plus rien et cela serait à cause de Bellingham comme l’a expliqué Marisa Blázquez, rapportée par Marca.

« Il semble qu'Aitana et Bellingham ont commencé à flirter sur Instagram

Que s’est-il alors réellement passé entre Jude Bellingham et Aitana ? Et pourquoi faut-il faire aujourd’hui une croix sur la relation entre le joueur du Real Madrid et la chanteuse espagnole ? Marisa Blázquez a tout expliqué. Elle a alors fait savoir : « Il semble qu'Aitana et Bellingham ont commencé à flirter sur Instagram et donc Aitana, à un moment donné, lui a proposé : « hey, rencontrons-nous pour faire connaissance ». Mais ce dont il avait très peur, c'est qu'à un certain moment , comme ils sont tous les deux très connus, ils vont le photographier ».

« Il avait peur d'être pris parce qu'il se soucie beaucoup de sa carrière professionnelle »

La journaliste espagnole a ensuite ajouté sur Jude Bellingham et Aitana : « Ce qu'Aitana a proposé, c'était de le rencontrer dans un restaurant pour dîner et il a eu peur. (…) Il avait peur d'être pris parce qu'il se soucie beaucoup de sa carrière professionnelle et il ne voulait pas être au centre de l'attention parce qu'elle est super connue pour son travail, il n'a pas donné lieu à cette rencontre ».