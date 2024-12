Mbappé - Vinicius Jr : Il annonce du lourd au Real Madrid

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Au Real Madrid, ils sont deux pour un même poste. Kylian Mbappé et Vinicius Jr visent ce côté gauche, occupé habituellement par le Brésilien. Mais Carlo Ancelotti semble vouloir continuer à placer l'international français de 25 ans dans l'axe. Et pour Jérôme Rothen, ce n'est pas forcément une mauvaise chose.

Kylian Mbappé peut-il cohabiter avec Vinicius Jr au Real Madrid ? La question mérite d’être posée, alors que les deux joueurs se marchent parfois dessus sur le terrain et cherchent la lumière. Mais sur l’antenne de RMC, Jérôme Rothen ne se montre pas particulièrement inquiet.

« Le Real n’a pas à trancher »

« Le Real n’a pas à trancher entre les deux. L’avenir de Kylian Mbappé s’inscrit au Real Madrid. (…) Je reste persuadé que si tu as Vinicius au top de sa forme, avec Kylian Mbappé au top de sa forme, cette équipe est quasiment injouable » a confié l’ancien joueur du PSG.

Le Real Madrid peut s'appuyer sur ses deux joueurs

Selon lui, Carlo Ancelotti doit trouver la bonne formule pour faire cohabiter ces deux stars. « Ce sont deux joueurs qui ont mis la barre tellement haut ces dernières années, j’imagine que ces deux grands joueurs vont mettre leur ego de côté pour bien s’entendre et faire gagner le Real Madrid en étant bons l’un avec l’autre, et non l’un sans l’autre » a confié Rothen durant son émission.