Mbappé : Une mission «extrêmement difficile» l’attend face aux Français !

Si Kylian Mbappé faisait partie des personnalités préférées des Français il y a peu, ce n’est plus le cas aujourd’hui. En effet, la cote de popularité du joueur du Real Madrid a dégringolé et son image auprès de ses compatriotes a pris un sérieux. La question est maintenant de savoir si Mbappé peut inverser cette tendance et regagner le coeur des Français. Christophe Dugarry en doute.

Aujourd'hui, Kylian Mbappé n’a clairement plus la même image auprès des Français qu’il y a quelques mois. Le joueur du Real Madrid n’est clairement plus prophète en son propre pays et ces derniers jours, un sondage Odoxa montrait ce désamour envers celui qui a quitté le PSG cet été. Parmi les Français, ils ne sont plus que 54% à avoir une bonne opinion de lui, 35% à le trouver humble et 58% à le trouver sympathique.

« Il peut remonter la pente mais… »

Kylian Mbappé arrivera-t-il à regagner le coeur des Français ? C’était l’une des questions posées ce mardi à Christophe Dugarry sur RMC. Et le champion du monde 98 a d’immenses doutes à ce propos : « Il peut remonter la pente mais je pense que ce sera extrêmement, extrêmement difficile. Il y a ses prises de position politiques, le pays est divisé, il y a 50% de gens à droite, 50% à gauche. Quand tu prends position politiquement, tu te mets forcément la moitié du pays à dos. Dans sa prise de position, il a touché quelque chose d’assez profond et colérique. Les gens sont tellement en colère de ce qui se passe en France, il a pris une position, qui se défend et se respecte, qui a fait beaucoup de peine à certains. Après, je pense que là où Kylian s’est perdu, il s’est trop mis en avant, il a trop parlé du « je » dans un sport collectif ».

« Les gens ne lui pardonneront pas, ne lui pardonneront plus »

« Aujourd’hui, Mbappé, il y a eu trop de « je pense qu’à moi », « c’est la faute à Pierre, à Paul, à Jacques, à Messi, à Neymar, à l’entraîneur… », il y a trop de choses qui font que les gens ont une perception de ce garçon qui est négative. Je pense que les gens sont agacés et ça va être extrêmement difficile. Je pense qu’être bon sur le terrain ne suffira pas. Il y aura toujours un « oui mais », à moins qu’il réalise des exploits incroyables. Il y aura toujours un « oui mais » et ça sera compliqué à changer. Il faut lui changer et souhaite changer. (…) J’ai voulu dire oui… Mais je n’y crois pas trop ? Non. Je veux y croire, parce qu’il mérite une deuxième chance, mais je pense les gens l’ont véritablement en travers ne lui pardonneront pas, ne lui pardonneront plus », a poursuivi Dugarry concernant Kylian Mbappé.