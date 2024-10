Mbappé «me fait pitié», un joueur de Ligue 1 balance !

Axel Cornic

On en apprend toujours plus concernant la situation de Kylian Mbappé, récemment lié à une affaire de viol et d’agression sexuelle par la presse suédoise. Certains pointent du doigt son entourage et de plus en plus de monde évoque une véritable dépression pour celui qui est considéré comme l’un des plus grands joueurs de la planète.

La santé mentale dans le sport est un sujet qui a été creusé ces dernières années. Mais pas assez peut-être. Car même les plus grands peuvent parfois traverser des périodes très délicates et cela semble être le cas de Kylian Mbappé, ancienne star du PSG qui fait énormément parler depuis quelques jours.

« Un joueur de Ligue 1 m’a quand même dit : “Il me fait pitié” »

Très au fait de la situation autour de l'attaquant français du Real Madrid, Romain Molina est l’un de ceux qui ont tiré la sonnette d’alarme, évoquant clairement un problème de dépression. Mais apparemment, ce n’est pas un secret ! « Un joueur de Ligue 1 m’a quand même dit : “Il me fait pitié”. Et ce n’est pas un énorme joueur de Ligue 1 » a-t-il révélé, dans une vidéo publiée sur la chaîne YouTube Colinterview.

« Je pose la vraie question qu'il y a à poser aujourd'hui : ses parents ils ont où ? »

Le journaliste d’enquête spécialisé dans le monde du football a surtout pointé du doigt le rôle de Fayza Lamari, mère de Kylian Mbappé qui gère également sa carrière depuis le début. « Je pose la vraie question qu'il y a à poser aujourd'hui : ses parents ils ont où ? Parce que sa mère veut faire agent et maman, mais je pense qu'elle n'a fait ni l'un ni l'autre. Une mère ne réagit pas comme ça » a assuré Molina. « J'ai demandé à ma mère. Demande à n’importe quelle personne qui a des enfants, quand tu sais ce qu'il y a eu au PSG tu ne réagis pas comme ça ! ».