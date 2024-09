Mbappé : Le Real Madrid a trouvé son sauveur, la surprise est totale

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En l'absence de Kylian Mbappé, le Real Madrid cherche la bonne formule pour remplacer son numéro 9. Et la solution ne passera pas forcément par un changement poste pour poste, mais peut-être par un changement tactique plus global. Dans cette optique, le retour de blessure d'Eduardo Camavinga est vu comme une aubaine au sein du club merengue.

C'est officiel depuis quelques jours, Kylian Mbappé souffre d'une blessure musculaire comme l'a officialisé le Real Madrid par le biais d'un communiqué : « A la suite des examens effectués par le service médical du Real Madrid sur Kylian Mbappé, il a été diagnostiqué une lésion du biceps fémoral de la jambe gauche. En attente d'évolution ». Carlo Ancelotti réfléchit donc à la bonne formule pour remplacer son numéro 9 absent trois semaines.

Camavinga, la solution inattendue ?

Et selon MARCA, la solution pourrait venir d'Eduardo Camavinga qui vient de revenir de blessure. Et pour cause, le Real Madrid pourrait retrouver son système de la saison dernière en 4-4-2 avec Rodrygo et Vinicius Junior en attaque, soutenu par Jude Belligham. Il faudrait ainsi un milieu de terrain pour accompagner Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde. Le retour de l'ancien Rennais tombe donc à pic, d'autant plus que Carlo Ancelotti cherche à donner plus de consistance au milieu de terrain après le départ de Toni Kroos.

Endrick l'autre option ?

Néanmoins, MARCA ajoute que l'autre option consisterait à remplacer Kylian Mbappé poste pour poste. Et dans cette optique, Endrick apparaît comme le remplaçant naturel du Français. Le flou continue de régner, mais la réponse ne va plus tarder puisque le Real Madrid affrontera l'Atlético dimanche soir pour le derby madrilène.