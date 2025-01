Mbappé : L'appel surprise qu'il n'attendait pas !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé est de retour en France, sous le maillot du Real Madrid; pour défier Brest en Ligue des champions. Présent en Bretagne, l'international français de 26 ans aurait reçu un coup de fil de la part de Noël Le Graët, ancien président de la Fédération française de football très implanté en Bretagne.

Kylian Mbappé est en France. Mais le joueur de 26 ans ne devrait pas passer par la capitale. Avec le Real Madrid, la star tricolore a atterri en Bretagne pour défier Brest à Guingamp, le fief de Noël Le Graët. Ancien président de la Fédération française de football, l’homme de 83 ans a profité de la présence du club espagnol dans sa région pour passer un coup de fil à Mbappé.

Mbappé contacté en Bretagne

« Je l’ai eu au téléphone hier soir. On va se voir, peut-être, ce soir à l’entraînement, même si avec tout ce qui tombe je ne sais pas s’il va pouvoir être maintenu » a confié Noël Le Graët ce mardi. Les deux hommes semblent donc avoir enterré la hache de guerre, deux ans après le dérapage du dirigeant breton.

« Le passé, je m’en fous complètement »

Sur l’antenne de RMC, Le Graët avait tenu des propos irrespectueux à l’égard de Zinédine Zidane (« Il fait ce qu’il veut, cela ne me regarde pas. Je ne l’ai jamais rencontré et on n’a jamais envisagé de se séparer de Didier Deschamps. J’en ai rien à secouer, il peut aller où il veut »). Une sortie qui avait provoqué la colère de Mbappé. « Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça… » avait posté la star française sur X. Aujourd’hui, le responsable l’assure, les tensions ont bel et bien disparu. « Le passé, je m’en fous complètement. Il y a longtemps qu’on a réglé ce problème tous les deux » a-t-il lâché au Parisien.