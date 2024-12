Kylian Mbappé : Riolo s'inquiète pour ses haters !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Arrivé au Real Madrid, Kylian Mbappé a connu la période la plus compliquée de sa carrière. Sportivement, ça n’allait pas pour le numéro 9 merengue et cela s’est accompagné de très nombreuses critiques sur les réseaux sociaux. Mbappé a fait l’objet de nombreuses attaques. De quoi faire réagir Daniel Riolo, qui a alors adressé un message aux détracteurs de l’international français.

Pour Kylian Mbappé, les premiers mois au Real Madrid ont été très compliqués. Arrivé en provenance du PSG cet été, l’international français a eu énormément de mal à trouver son rythme de croisière, mais voilà que ça semble aller désormais beaucoup mieux. Mbappé serait-il enfin lancé ? Forcément, cela serait une très bonne nouvelle pour le Real Madrid, qui n’attendait de voir que le vrai visage du joueur de 26 ans. En revanche, cela ne serait pas si bon pour les haters de Kylian Mbappé.

« Je m’inquiète beaucoup pour la santé des haters de Mbappé »

Au cours des derniers mois, Kylian Mbappé a en effet subi de très nombreuses et violentes critiques. Mais alors que ça va mieux pour le joueur du Real Madrid, Daniel Riolo a confié lors de L’After Foot à propos des haters de ce dernier : « Je m’inquiète beaucoup pour la santé des haters de Mbappé. Que vont-ils faire sur la seconde partie de saison ? Il l’a dit lui-même, il a touché le fond, preuve que le problème mental était là. C’est le rebond d’un grand champion, mais on va attendre quand même un peu. Mais il est bon depuis les 3 derniers matchs, il a un peu plus de jambes »

« Une haine de Mbappé sur les réseaux que je ne comprends pas »

Toujours concernant cette haine contre Kylian Mbappé, Daniel Riolo a ensuite ajouté : « Franchement, il y a une haine de Mbappé sur les réseaux que je ne comprends pas. Même dans les médias. Il y a une haine. La haine n’est pas normale. Elle va plus loin, elle déborde dans un contexte socio-culturel. Cette haine se retrouve parfaitement dans l’interview de Booba ».