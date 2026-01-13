Kylian Mbappé, le mariage de folie ?

Pierrick Levallet

Ce dimanche, Vinicius Jr a montré un visage convaincant malgré la défaite du Real Madrid contre le FC Barcelone en finale de Supercoupe d’Espagne (3-2). L’international auriverde, buteur, a livré une plutôt bonne prestation. S’il revient à son meilleur niveau, son association avec Kylian Mbappé pourrait faire des étincelles chez les Merengue.

Vinicius Jr a donné un motif d’espoir ce dimanche en finale de Supercoupe d’Espagne. Malgré la défaite du Real Madrid contre le FC Barcelone (3-2), l’international auriverde a délivré une prestation convaincante. Le Brésilien a marqué et s’est illustré comme la référence en attaque en l’absence de Kylian Mbappé.

Vinicius Jr enfin de retour à son meilleur niveau ? Comme le rapporte AS, Vinicius Jr doit désormais prouvé qu’il ne s’agit pas d’un fait isolé. L’attaquant de 25 ans doit montrer qu’il est bien de retour, que sa prestation de ce dimanche n’était pas un feu de paille mais un avant-goût. La star du Real Madrid doit se montrer régulière pour récupérer son statut chez les Merengue.