Kylian Mbappé : L’annonce officielle au Real Madrid !

Depuis plusieurs semaines, Kylian Mbappé connaît une douleur au niveau de son genou gauche. Apparu brièvement pendant la Supercoupe face au Barça dimanche dernier, l’attaquant français devait manquer les prochaines affiches avec le Real Madrid. Néanmoins, le club madrilène a officialisé le retour dans le groupe de son numéro 10 ce vendredi.

Le Real Madrid en grosse difficulté. En début de semaine, Xabi Alonso a quitté son poste d’entraîneur, et a été remplacé dans la foulée par Alvaro Arbeloa. L’ancien joueur a connu une première catastrophique sur le banc du Real avec une défaite en Coupe du Roi face à Albacete (3-2), pensionnaire de deuxième division.

Mbappé de retour malgré sa blessure Si tout semble aller de mal en pis pour le Real Madrid, Arbeloa va néanmoins pouvoir compter sur le retour de Kylian Mbappé. Absent depuis plusieurs jours en raison d’une douleur au genou, l’attaquant français était apparu brièvement lors de la Supercoupe la semaine dernière. Plusieurs sources indiquaient que le numéro 10 allait ensuite manquer plusieurs rendez-vous avec son club.