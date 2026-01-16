Kylian Mbappé avec une star, la nouvelle relation annoncée !

Pierrick Levallet

Depuis le début de saison, Kylian Mbappé marche sur l’eau au Real Madrid. L’attaquant de 27 ans se présente comme le grand leader de l’équipe madrilène. Alvaro Arbeloa aimerait toutefois que Jude Bellingham prenne également quelques responsabilités dans le onze, et il n’a pas manqué de le faire savoir en conférence de presse.

Kylian Mbappé est sans aucun doute le meilleur joueur du Real Madrid en ce moment. Depuis le début de saison, l’attaquant de 27 ans marche sur l’eau. Cela n’a toutefois pas suffi pour sauver Xabi Alonso, qui a été remplacé par Alvaro Arbeloa sur le banc madrilène. Le coach de 42 ans a d’ailleurs fait savoir qu’il aimerait voir le capitaine de l’équipe de France accompagné par un certain Jude Bellingham à la tête de l’équipe.

«Il doit être l'un des leaders de l'équipe» « Nous nous sommes entraînés pendant quelques jours et on se rend vite compte du talent de Bellingham. Il doit être l'un des leaders de l'équipe. Il est très efficace devant le but, mais il sait aussi construire le jeu. Je vais lui demander d'être décisif » a confié le nouvel entraîneur du Real Madrid en conférence de presse.