Karim Benzema : La séparation avec Mbappé qui fait parler...

Endrick a pris le chemin de l'OL avant la Saint-Sylvestre. Le joueur du Real Madrid s'en est allé en prêt à Lyon jusqu'à la fin de la saison. Une expérience qu'il a notamment souhaité vivre grâce au passage de son idole Karim Benzema au sein du club lyonnais. Tout est révélé.
Mardi soir, l'Olympique Lyonnais annonçait fièrement la signature d'Endrick pour un prêt de six mois. Une opération convenue avec les dirigeants du Real Madrid, sans option d'achat. Le jeune buteur brésilien de 19 ans arborera la tunique numéro 9 des Gones. Un cadeau de Noël anticipé aux supporters de l'OL, Endrick a d'ailleurs tenu ce discours par le biais de sa vidéo de présentation. « Noël est en avance ».
«Le Real Madrid et l'Olympique Lyonnais ont conclu un accord»
Le Real Madrid a publié le communiqué suivant afin d'entériner ce deal passé avec l'OL pour l'attaquant brésilien qui n'entrait pour le moment pas dans les plans de Xabi Alonso au Real Madrid. « Le Real Madrid et l'Olympique Lyonnais ont conclu un accord pour le prêt du joueur Endrick jusqu'à la fin de la saison, soit le 30 juin 2026 ».
«Le fait que Karim soit l'une de ses idoles a également aidé»
Endrick a pu combiner avec Kylian Mbappé une dernière fois en Coupe du roi face à Talavera avant les fêtes de fin d'année au Real Madrid. C'est momentanément terminé. Un nouveau chapitre s'ouvre pour le Brésilien à l'OL... grâce à l'influence de son idole Karim Benzema. « Endrick est une recrue importante, ils le considèrent comme une star, faisant le chemin inverse de Benzema. La conversation avec Fonseca a été déterminante, et le fait que Karim soit l'une de ses idoles a également aidé. Il va jouer toutes les minutes, il sera titulaire ». a confié Andres Onrubia à la Cadena SER.