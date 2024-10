«Il tient l’alcool» : Nouvelles révélations terribles sur le clan Mbappé

Axel Cornic

On en apprend toujours plus au sujet de l’entourage de Kylian Mbappé, qui traverse actuellement la pire période de sa carrière. Déjà en difficulté au niveau sportif depuis quelques temps, la superstar de 25 ans est notamment lié à une affaire de viol et d’agression sexuelle par la presse suédoise.

Le feuilleton Kylian Mbappé continue et chaque jour on en apprend plus sur sa situation. Le joueur du Real Madrid et de l’équipe de France, récemment lié à une affaire de viol et d’agression sexuelle par la presse suédoise, semble être au cœur de la tourmente et de plus en plus de personnes pointent du doigt son entourage.

« Autour de lui, il n’y a que des courtisans »

C’est le cas de Romain Molina, qui semble avoir une connaissance approfondie du clan Mbappé. « Autour de lui il a des gens, surtout autour de sa mère : “C’est le plus beau, c’est le meilleur”. Il n’y a que des courtisans » a expliqué dans un récent entretien le journaliste spécialisé dans les enquêtes sur le monde du football.

« Pour moi, c’est un gamin qui a été abandonné »

« Il y a des gens autour de lui qui m’ont dit au téléphone : “Non mais quand il est en vacances, il tient l’alcool” ou “Il peut être avec n’importe quelle femme”. Une fierté absolue » a révélé Molina, sur la chaîne YouTube Colinterview. « Ce sont ces gens-là qui doivent gérer sa carrière ?! J’ai envie de pleurer. Pour moi, c’est un gamin qui a été abandonné ».