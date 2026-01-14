«C'est choquant» : Scandale confirmé avec Kylian Mbappé !

Il y a quelques jours, le comportement de Kylian Mbappé après le Clasico perdu contre le FC Barcelone en finale de la Super coupe d'Espagne, n'a pas manqué de faire parler. D'ailleurs, Benoit Trémoulinas en rajoute une couche et se dit choqué par le fait que l'ancien du PSG ait refusé la haie d'honneur du Barça.
Le Real Madrid a laissé échappé un nouveau trophée en s'inclinant contre le FC Barcelone en finale de la Supercoupe d'Espagne. A l'issue de la rencontre, Kylian Mbappé a refusé la haie d'honneur faite par les joueurs du Barça, ce qui a suscité une vive polémique en Espagne, pas assez évoquée en France selon Benoit Tremoulinas qui est choqué du comportement de Kylian Mbappé.
Tremoulinas choqué par Mbappé
« Je trouve assez scandaleux que Kylian Mbappé n’ait pas voulu faire la haie d’honneur. Personne n’en parle en France, comme s’il fallait laisser passer à Kylian Mbappé. On le voit bien faire le signe à Asencio et Xabi Alonso, qui tête baissée, va le rejoindre. Cette image est pour moi choquante », lâche-t-il sur le plateau de L'EQUIPE de Greg avant de poursuivre.
«Cette image est pour moi choquante»
« Elle est choquante parce qu’on a vu des clasico avec Pepe, Ramos, Messi où ça envoyait tout le match et à la fin tout le monde se respectait, tout le monde faisait la haie d’honneur. Là, de voir Kylian Mbappé faire ce signe c’est quand même assez choquant », ajoute Benoit Tremoulinas.