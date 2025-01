Après le fiasco, le Real Madrid annonce la couleur !

Thomas Bourseau

Comme à l'automne dernier en Liga (4-0), le FC Barcelone s'est offert le Real Madrid en Supercoupe d'Espagne ce dimanche (5-2). Les hommes de Carlo Ancelotti ont été dépassés par les vagues offensives catalanes. Et la position d'entraîneur de l'Italien a été remise en question dans la presse depuis. Il n'en serait rien et le Real Madrid refuserait de céder à la panique sur le mercato en parallèle. Explications.

Dimanche soir, les espoirs de septuplé du Real Madrid se sont envolés dans le ciel saoudien. A Djeddah, lieu de la finale de la Supercoupe d'Espagne qui opposait le FC Barcelone au champion d'Espagne et d'Europe, les hommes d'Hans-Dieter Flick ont une nouvelle fois pris le dessus sur la Casa Blanca. Comme ce fut le cas au Santiago Bernabeu en octobre dernier (4-0), Lamine Yamal et sa bande ont corrigé le Real Madrid sur le score de 5 buts à 2 grâce à un but du Golden Boy 2024, d'Alejandro Baldé, de Robert Lewandowski et un doublé signé Raphinha.

Fin du rêve de sept trophées pour le Real Madrid, aucun chamboulement à prévoir

Après avoir raflé la Supercoupe d'Europe contre l'Atalanta (2-0) et la Coupe intercontinentale face au club de Pachuca en décembre dernier (3-0), le Real Madrid espérait poursuivre sur sa bonne série de trophées, mais a été stoppé net par le FC Barcelone.

Une nouvelle désillusion pour le champion d'Espagne contre un gros club après l'AC Milan et Liverpool notamment en Ligue des champions. Mais pas de quoi tirer la sonnette d'alarme et tout changer d'après Mario Cortegana. Le journaliste de The Athletic affirme que cette déroute n'engendrera pas le recrutement d'un défenseur d'ici la clôture du mercato hivernal en janvier.

Ancelotti ne va pas être remercié par le Real Madrid !

De plus, et alors que l'avenir de Carlo Ancelotti est remis en question ces dernières heures suite à la lourde défaite infligée par le FC Barcelone à Djeddah, il ne faudrait pas s'attendre à témoigner du licenciement du coach italien contractuellement lié au Real Madrid jusqu'en juin 2026. C'est en effet l'information communiquée par The Athletic. Ancelotti ne serait pas menacé d'un limogeage et avancerait donc sans épée de Damoclès au-dessus de la tête.